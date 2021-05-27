Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi istihdam edecek. İstihdam süreci İŞKUR tarafından yürütülecek. Bunun üzerine iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, söz konusu pozisyona başvurunun nasıl yapıldığını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. OGM personel ilanına nasıl başvuru yapılır? İşte OGM 2083 personel alımı başvuru şartları...

OGM PERSONEL İLANINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek için 2 bin 80'i geçici, 3'ü kalıcı olacak şekilde toplamda 2 bin 83 kişi istihdam edilecek.

Söz konudu pozisyon için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İstenilen profile uygun olan adaylar ilana İŞKUR üzerinden başvuracak. Bunun üzerine adaylar sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Söz konusu sınava, istihdam için talep edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter eşliğinde çekilecek kura ile belli olacak.