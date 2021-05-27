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OGM personel ilanına nasıl başvuru yapılır? İşte OGM 2083 personel alımı başvuru şartları

27.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımına ilişkin bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun üzerine, iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar OGM personel ilanına nasıl başvuru yapılır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte OGM 2083 personel alımı başvuru şartları...

OGM personel ilanına nasıl başvuru yapılır? İşte OGM 2083 personel alımı başvuru şartları

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi istihdam edecek. İstihdam süreci İŞKUR tarafından yürütülecek. Bunun üzerine iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, söz konusu pozisyona başvurunun nasıl yapıldığını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. OGM personel ilanına nasıl başvuru yapılır? İşte OGM 2083 personel alımı başvuru şartları...

OGM PERSONEL İLANINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek için 2 bin 80'i geçici, 3'ü kalıcı olacak şekilde toplamda 2 bin 83 kişi istihdam edilecek.

Söz konudu pozisyon için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İstenilen profile uygun olan adaylar ilana İŞKUR üzerinden başvuracak. Bunun üzerine adaylar sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Söz konusu sınava, istihdam için talep edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter eşliğinde çekilecek kura ile belli olacak.

İŞKUR iş ilanında belirtilecek olan kura yeri ve tarihi, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden de vatandaşlara duyurulacak. Bu noktada, adayların adreslerine yazılı bildiri yapılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. İlan edilecek bütün pozisyonların deneme süresi olacak ve bu deneme süresi iki aydır.

OGM personel ilanına nasıl başvuru yapılır? İşte OGM 2083 personel alımı başvuru şartları

OGM 2083 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İstihdam sürecine dair gerekli olan tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden duyurulacak. Eğer ki bir adayın, talep şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılırsa adayların başvuruları, sürecin her aşamasında iptal edilebilecek.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler OGM'nin ve İŞKUR'un resmi internet sitesinden öğrenilecek. Açık pozisyonlarda istihdam edilecek vatandaşların profili henüz belli olmadı, ancak başvuruya kısa zaman kala belli olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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