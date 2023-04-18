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ÖĞRENCİ BAYRAM HARÇLIĞI 2023: Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Gençlere 1000 TL bayram ikramiyesi hakkında son durum!

17.04.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere bayram harçlığı konusunda son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermeyi planladığı müjdeler arasında yer alan konu arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Peki, öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere bayram harçlığı ne kadar, 1000 TL mi? İşte detaylar...

ÖĞRENCİ BAYRAM HARÇLIĞI 2023: Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Gençlere 1000 TL bayram ikramiyesi hakkında son durum!

Öğrencil bayram harçlığı başvurusunun nasıl yapılacağı ile ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı Ramazan Bayramı yaklaşırken merak konusu oldu. Öğrenci bayram harçlığı miktarının 1000 TL civarında olması bekleniyor. Öğrencilere bayram harçlığı tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu.

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ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Öğrenci bayram harçlığı miktarının 1000 TL civarında olması bekleniyor.

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ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Öğrencilere bayram harçlığı ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olatrak güncellenecektir...

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu.
Emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

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