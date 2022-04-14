Öğrenci biletine gelen yüzde 40 toplu ulaşım zammını İBB ödeyecek

UKOME'de haftalardır süren zam tartışması uzlaşmayla bitmiş ve geçen hafta toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü. Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

İşte toplu taşımaya gelen zamlar sonrası yeni ücret tablosu...

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya

Öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya

İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e

Okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya

Personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya

Taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

