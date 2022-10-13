Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Bakan Yanık’tan öğrenci ulaşım desteği açıklaması

Öğrenci ulaşım desteği ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak.’ açıklamasında bulundu. Ulaşım desteğinin müjdesini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Öğrenci ulaşım desteği ile ilgili son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Bakan Yanık NTV canlı yayınında konunun detaylarını paylaştı.

Bakan Yanık açıklamasında, ‘Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.’ dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öğrenci ulaşım desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamada bulunuldu. Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz”

