Öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada kuşkonmaz yetiştiriyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle bahçede kurulan serada kuşkonmaz tarımı yapıyor.

Cansu Çamcı
Okul müdürlüğünce başlatılan "Osmancık'ta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi", DOKAP'tan hibe desteği almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında okul bahçesine 400 metrekarelik sera kuruldu.

Öğrenciler, DOKAP'ın 1 milyon 795 bin lira hibe desteğiyle oluşturulan serada 1800 kök kuşkonmazı toprakla buluşturdu. Seranın bir bölümünde de 95 albion çileği ile 950 kök Yedikule marulu yetiştirildi. Serada yetiştirilen ürünler okulun yemekhanesi ile taşımalı eğitim veren kurumlarla paylaşılıyor.

Tarım bölümü öğrencileri serada yetiştirdiği ürünlerin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Ergin Kartal, AA muhabirine, 362 öğrencisi olan Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan tarım alanında 46 öğrencinin tarımsal uygulamalara katıldığını söyledi.

Okul bahçesinde oluşturulan serada öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını belirten Kartal "Okulumuzda 400 metrekarelik alanda kuşkonmaz üretimimiz öğrencilerimizle birlikte devam etmektedir. Hasat yaptığımız andan itibaren ürünlerimiz okulumuzun yemekhanesinde ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kullanılacak." dedi.

Öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada kuşkonmaz yetiştiriyor 1

Okulda görevli tarım alanı öğretmeni Hüseyin Çetinkaya da müfredatta yer alan örtü altı yetiştiriciliği dersi kapsamında serada uygulamalı eğitim yaptıklarını anlattı.

Sera projesi kapsamında öğrencilerin modern tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğrendiklerini vurgulayan Çetinkaya "Burada öğrencilerimizle birlikte derste öğrendiklerimizi uygulamalı olarak hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 400 metrekarelik uygulama sahamızda çocuklarımıza tohumdan fide üretiminin nasıl yapıldığını, üretilen fidelerin seraya ve tarım alanına nasıl aktarıldığını uygulamalı olarak öğretiyoruz. Projemizin ikinci aşamasında ise su tasarrufu sağlayan modern sulama tekniklerinden biri olan damlama sulama sistemini kullandık. Şu anda seramız damlama sulama sistemiyle donatılmış durumdadır." diye konuştu.

OSMANCIK'TA ÇELTİKTEN SONRA KUŞKONMAZ TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Çetinkaya, kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilçede çeltikten sonra alternatif bir tarım ürününün de tanınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk etapta proje kapsamında yaklaşık 1800 kuşkonmaz kökü diktik. Bu kökler gelişimlerini tamamladı ve şu anda ikinci yılındalar. Sembolik de olsa ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Ancak kuşkonmaz yetiştiriciliğinde ilk yıl bitki kök gelişimine bırakılır. İkinci yılda sınırlı miktarda hasat yapılabilir. Biz bu yıl da kök gelişimini desteklemek amacıyla bitkileri bırakmayı tercih ettik. Amacımız, önümüzdeki nisan ayında tam anlamıyla hasada hazır hale getirmektir. Öğrencilerimizle birlikte seradaki kuşkonmazların periyodik bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Buradaki temel amacımız, Osmancık ilçemizde alternatif ürün arayışına katkı sağlamak ve kuşkonmazı modern tekniklerle yetiştirerek bölgemiz için yeni bir tarım ürünü haline getirmektir. Umuyoruz ki kuşkonmaz, ilçemizde etkin şekilde yetiştirilen ikinci bir alternatif ürün olarak değerlendirilecektir."

Öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada kuşkonmaz yetiştiriyor 2

"BURADA KENDİMİ SADECE ÖĞRENCİ GİBİ DEĞİL ÇİFTÇİ GİBİ DE HİSSEDİYORUM"

  1. sınıf öğrencisi Yağmur Çevik ise okulda öğrendiği tarım tekniklerini ileride kuracağı kendi serasında uygulamayı düşündüğünü söyledi.

Uygulamalı eğitimin daha kalıcı olduğunun altını çizen Çevik "Burada kendimi sadece bir öğrenci olarak değil, aynı zamanda bir çiftçi gibi hissediyorum. Serada yaptığımız çalışmalar bizim için çok daha kalıcı ve verimli oluyor. Derste kitaptan işlediğimiz konular bazen akılda daha az kalabiliyor ancak serada uygulayarak gördüğümüz etkinlikler zihnimizde daha kalıcı bir yer ediniyor. Bu sayede öğrendiklerimizi ileriki hayatımızda da tarlalarda, bahçelerde ve seralarda rahatlıkla uygulayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kuşkonmazın yanı sıra çilek ve marul da yetiştirilen seradan hasat edilen ürünler okulun yemek bölümünün mutfağında değerlendiriliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek’ten kritik açıklama! Yetki Erdoğan’da olacak Bakan Şimşek’ten kritik açıklama! Yetki Erdoğan’da olacak
Google imzayı attı! Güney Kore'de kurulacakGoogle imzayı attı! Güney Kore'de kurulacak

Anahtar Kelimeler:
Çorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

ABD Başkanı Trump: 'Ben pedofili değilim'

ABD Başkanı Trump: 'Ben pedofili değilim'

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

