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Öğrenciler müjde! Destek ve ödeme sayısı arttı! Devlet şartları duyurdu...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Öğrenciler öğrenim hayatları boyunca birçok sıkıntı çekiyorlar. Onlar için devletin verdiği birtakım destekler oluyor. Devlet tarafından öğrencilere verilen destekler neler? Geri ödemesiz yardımlar var mı? Zor durumdaki öğrenciler için burslar. Öğrenciler için sosyal destekler veriliyor mu?

Öğrenciler müjde! Destek ve ödeme sayısı arttı! Devlet şartları duyurdu...

Devlet tarafından öğrencilere verilen destekler arasında; barınma, sosyal ihtiyaç ve nakdi yardım gibi seçenekler bulunuyor. Eğitim öğretim hayatlarını kolay sürdürmeleri için devlet tüm öğrencilere yardımcı oluyor. Öğrenciler için devlet tarafından sağlanan tüm destekleri bir başlık altında topladık.

ÖĞRENCİLERE VERİLEN NAKDİ YARDIMLAR NELERDİR?

En başta akıllara ilk gelen KYK yardımları oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı burslu ve kredili yardımlardan bir çok öğrenci tarafından biliniyor. Öğrenim hayatları boyunca KYK burs başvurusu yapan tüm öğrencilere aylık 550 lira nakdi imkan sağlanıyor. Bu yardımdan daha zor durumda olan öğrenciler geri ödemesiz olarak faydalanıyor. Geri ödemesiz koşulundan faydalanamayan diğer öğrenciler içinse öğrenim dönemi bittiğinde durum zorlaşabiliyor. Lisans ve ön lisans durumlarına göre eğitim ve öğretim hayatları sona erdikten 2 sene sonra aldıkları yardımı geri ödemeye başlıyorlar.

Tüm öğrencilere verilen diğer nakdi yardımlar ise şöyle sıralanıyor:

Koronavirüs salgınından dolayı devlet tarafından Sosyal Yardımlaşma Vakfı Şartlı Eğitim yardımı olarak kadın öğrencilere 75 lira, erkek öğrencilere 50 lira ve öksüz ve yetim öğrencilere ise aylık 150 lira yardım sağlanıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu okuyan ailelere 821 liralık eğitim yardımı altında destek veriliyor.
Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında verilen yardımlar da bulunuyor:

Okul öncesi eğitim için 450 lira civarında yardım sağlanıyor.

İlköğretim öğrencileri için 684 lira tutarında destek veriliyor.

Orta öğretim öğrencileri için 730 lira ve yüksek öğretim için 821 lira nakdi yardım desteği sağlanıyor.
Ayrıca kuruluş bakımından ayrılan gençlere de 365 lira tutarındaki yardım belirli bir süre için veriliyor.
TEOG puanı yüksek olan öğrencilere okullar tarafından verilen bazı burs ve yardımlar da bulunuyor:

Özel okullarda, okul öncesi eğitim gören öğrencilere 3060 lira,
ilk okul ve temel seviyesindeki öğrencilere 3680 lira her dönemde verilmek koşuluyla destek sağlanıyor.
Üstelik orta okul ve lise öğrencilere bu yıl bir dönem için 4 bin 280 lira destek ödeniyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN SOSYAL DESTEKLER

İŞKUR tarafından üniversite öğrencileri için Sosyal Çalışma Programı adı altında iş imkanı sağlanıyor. Programa katılan her öğrenci katıldığı her bir gün için 67,36 lira alıyor. Katılan öğrencilerin çalıştıkları süre kadar emekliliklerin etki edecek olan sigortaları karşılanıyor.

ÖĞRENCİLERE BARINMA YARDIMLARI

Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilere yurt desteği sağlıyor. Her öğrencinin yararlanamayacağı bu destekten sadece başvuru yapanlar ve onaylananlar faydalanıyor. Üniversite etrafında ya da kampüsün bulunduğu şehirdeki KYK yurtlarına onay alan öğrenciler yerleştiriliyor. Çok uygun bir fiyatla yurtlarda konaklama sağlayabiliyorlar.

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