Öğrenciler müjde! Destek ve ödeme sayısı arttı! Devlet şartları duyurdu...

Devlet tarafından öğrencilere verilen destekler arasında; barınma, sosyal ihtiyaç ve nakdi yardım gibi seçenekler bulunuyor. Eğitim öğretim hayatlarını kolay sürdürmeleri için devlet tüm öğrencilere yardımcı oluyor. Öğrenciler için devlet tarafından sağlanan tüm destekleri bir başlık altında topladık.

ÖĞRENCİLERE VERİLEN NAKDİ YARDIMLAR NELERDİR?

En başta akıllara ilk gelen KYK yardımları oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı burslu ve kredili yardımlardan bir çok öğrenci tarafından biliniyor. Öğrenim hayatları boyunca KYK burs başvurusu yapan tüm öğrencilere aylık 550 lira nakdi imkan sağlanıyor. Bu yardımdan daha zor durumda olan öğrenciler geri ödemesiz olarak faydalanıyor. Geri ödemesiz koşulundan faydalanamayan diğer öğrenciler içinse öğrenim dönemi bittiğinde durum zorlaşabiliyor. Lisans ve ön lisans durumlarına göre eğitim ve öğretim hayatları sona erdikten 2 sene sonra aldıkları yardımı geri ödemeye başlıyorlar.

Tüm öğrencilere verilen diğer nakdi yardımlar ise şöyle sıralanıyor:

Koronavirüs salgınından dolayı devlet tarafından Sosyal Yardımlaşma Vakfı Şartlı Eğitim yardımı olarak kadın öğrencilere 75 lira, erkek öğrencilere 50 lira ve öksüz ve yetim öğrencilere ise aylık 150 lira yardım sağlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu okuyan ailelere 821 liralık eğitim yardımı altında destek veriliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında verilen yardımlar da bulunuyor: