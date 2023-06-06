ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI: Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak, e Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

Öğrencilere bayram harçlığı e Devlet ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı cephesinin 2023 seçim vaatleri arasında bulunduğu ifade edilen öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Öğrencilere (ön lisans ve lisans okuyanlara) tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

'Bayram harçlığı' üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Fakat şu an için ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.

Bilindiği üzere emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimişz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

