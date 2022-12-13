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Öğrencilere para desteği müjdesi! Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır? Net asgari ücret kadar…

13.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci para desteği ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında öğrencilere yeni bir maddi destek verileceği müjdesini verdi. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır? Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar?

Öğrencilere para desteği müjdesi! Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır? Net asgari ücret kadar…

Başarı Teşvik Programı başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Öğrencilere verilecek maddi yardım hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk ve ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerine yardım yapılacağını duyurdu. İşte Başarı Teşvik Programı detayları

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başarı Teşvik Programı başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında da şunları kaydetti:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

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YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."
Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

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