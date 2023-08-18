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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU 2023: ÖTV ve KDV'siz öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, şartları neler? İşte son durum!

18.08.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi gençlerin telefon ve bilgisayar satın alımlarında bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyi anımsatan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Peki öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı şartları neler?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU 2023: ÖTV ve KDV'siz öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, şartları neler? İşte son durum!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri, yükselen enflasyon ve fiyat artışı nedeniyle üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesini duyurmuştu. Konuya ilişkin son açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. öğrencilere vergisiz cep telefonu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü itibarıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili son durum...

vergisizi telefon satışı

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

telefon ekranı

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

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