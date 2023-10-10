ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV, KDV'siz telefon şartları neler, hangi marka ve modellerde geçerli?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satış tarihi ve şartları merak edildi. AK Parti seçim beyannamesi ile ön lisans ve lisans eğitimi gören üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere vergisiz cep telefonu müjdesinin detaylarını açıklamıştı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon satışı hakkında merak edilenler...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlere 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Nihayi çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız."

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

