ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SON DAKİKA: Vergisiz telefon satışı ne zaman, ÖTV ve KDV muafiyet şartları neler?

Öğrenciye vergisiz telefon satışına yönelik detaylar merak konusu oldu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplanyısı için geri sayım sona erdi. Enflasyon rakamlarının yanı sıra Orta Vadeli Plan da dahil olmak üzere Rusya ile ilişkiler, Tahıl Koridoru, G20 ve BM Genel Kurulu görüşmeleri ve öğrenciye vergisiz telefon satışı gibi konuların Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Birçok kişi "2023 öğrenciye vergisiz telefon şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Vergisiz telefon fiyatlarına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergisiz telefon satışı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Gençlere 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Nihayi çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız."

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ NELER?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.

Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

