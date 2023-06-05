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Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?

05.06.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisizi telefon ve bilgisayar müjdesinin detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından beyannamede yer alan cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere yönelik bir defaya mahsus vergi muafiyeti dikkat çekti. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?

Örencilere ÖTV ve KDV'siz telefon satışı son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen öğrenciler, AK Parti Seçim Beyannamesinde de yer alan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımına ilişkin gün yüzüne gelen soruları arama motorlarında hızla sorguluyorlar. Peki Cep telefonu vergi indirimi ne zaman, vergi oranı ne kadar? İşte detaylar...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu. Ancak vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

vergisizi telefon satışı

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNETTEN KİMLER FAYDALANACAK?

Erdoğan ayrıca 'Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan KDV ÖTV vergi

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