Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?

Örencilere ÖTV ve KDV'siz telefon satışı son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen öğrenciler, AK Parti Seçim Beyannamesinde de yer alan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımına ilişkin gün yüzüne gelen soruları arama motorlarında hızla sorguluyorlar. Peki Cep telefonu vergi indirimi ne zaman, vergi oranı ne kadar? İşte detaylar...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu. Ancak vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNETTEN KİMLER FAYDALANACAK?

Erdoğan ayrıca 'Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız' dedi.



