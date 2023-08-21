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Öğrenciye vergisiz, ÖTV’siz cep telefonu için çalışmalar başladı! Canlı yayında tek tek hesap yaptı: 10 bin TL, 41 bin TL ve 73 bin TL… Fiyatlar yarı yarıya düşecek

21.08.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteli öğrenciler için ÖTV’siz vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? Şartlar belli oldu mu? soruları araştırılmaya devam ederken SGK Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında merak edilen sorulara ilişkin açıklamada bulundu. Uzman isim 10 bin TL, 41 bin TL ve 73 bin TL'lik 3 farklı telefon için hesap yaptı. Peki vergisiz telefonda indirim ne kadar? İşte haberin detayları…

Öğrenciye vergisiz, ÖTV’siz cep telefonu için çalışmalar başladı! Canlı yayında tek tek hesap yaptı: 10 bin TL, 41 bin TL ve 73 bin TL… Fiyatlar yarı yarıya düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Genel Seçimleri vaatleri arasında en dikkat çekeni öğrencilere vergisiz cep telefonu kampanyası olmuştu. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” demişti.

ÖTV’SİZ CEP TELEFONU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Söz konusu kampanya kapsamında öğrencilerin, bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'den muaf olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaat olarak açıkladığı ÖTV’siz cep telefonu için çalışmaların en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Peki şartlar neler olacak? Telefonların fiyatları neler olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, detayları CNN Türk’te anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi ürünlere verilecek. Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB’a kadar ücretsiz internet vaadi var.

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10 BİN TL OLAN BİR TELEFON 5 BİN 982 TL’YE DÜŞECEK

Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV’si 1216 TL, Kültür Bakanlığı’na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL’lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL’ye düşmüş olacak.

41 BİN TL’LİK TELEFON, 22 BİN 465 TL

Farklı bir örnekte 41 bin TL’lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL’lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL’ye,

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73 BİN TL’LİK TELEFON İÇİN HESAPLAMA YAPILDI

73 bin TL’lik bir telefonun 10 bin 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL’lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL’ye geliyor.

Gençlerimize üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümünde olanlara bir defaya mahsus verilecek. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bundan faydalanamayacak.

İNDİRİMDE KDV VE ÖTV’NİN İKİSİ DE GEÇERLİ Mİ?

Yüzde 25-40-50 oranında ÖTV kesiliyor. Vergisiz telefon tablet denildiği için burada ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrolü vergi olarak tabir ediliyor. Bugün netleşecek. Ekimde Meclis açılınca kanun taslağı ile birlikte netleşmiş olacak.”


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Anahtar Kelimeler:
ÖTV cep telefonu

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