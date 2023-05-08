Öğretmen atama kontenjanları 2023: MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Ek öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atama sonuçları ve kontenjanları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Öğretmen ataması töreninde sonuçların 1 ila 2 saat arasında e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki, MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak, atama yapılacak kontenjanlar neler? 45 bin atamaya ek öğretmen ataması yapılacak mı? İşte tüm detaylar...
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Sonuçlar 1-2 saat içerisinde e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Öğretmen atama sonuçları erişime açıldığında adaylar buradan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebnilecekler.
Ayrıca e-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” yazarak sorgulama işlemi de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
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