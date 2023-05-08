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Öğretmen atama kontenjanları 2023: MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Ek öğretmen ataması olacak mı?

08.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 bin öğretmen ataması hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 6 Mayıs Pazar günü tamamlanmıştı. Bu tarihten itibaren gözler ise tercih sonuçlarına çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Peki, MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Ek öğretmen ataması olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Öğretmen atama kontenjanları 2023: MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Ek öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atama sonuçları ve kontenjanları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Öğretmen ataması töreninde sonuçların 1 ila 2 saat arasında e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki, MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak, atama yapılacak kontenjanlar neler? 45 bin atamaya ek öğretmen ataması yapılacak mı? İşte tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Sonuçlar 1-2 saat içerisinde e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

sözleşmeli öğretmenlik 2

Öğretmen atama sonuçları erişime açıldığında adaylar buradan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebnilecekler.

Ayrıca e-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” yazarak sorgulama işlemi de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

sözleşmeli öğretmenlik 1

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Coğrafya 750
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.604
Felsefe 401
Beden Eğitimi 1.100
Arapça 440
Fizik 787
Görsel Sanatlar 602
İlköğretim Matematik 2.656
İngilizce 2.433
Kimya/Kimya Teknolojisi 552
Matematik 2.317
Müzik 637
Okul Öncesi 3.269
Özel Eğitim 2.306
Rehberlik 3.604
Sınıf Öğretmenliği 7.878
Sosyal Bilgiler 1.204
Tarih 1.408
Türk Dili ve Edebiyatı 1.839
Türkçe 2.341

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