Öğretmen atama kontenjanları 2023: MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Ek öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atama sonuçları ve kontenjanları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Öğretmen ataması töreninde sonuçların 1 ila 2 saat arasında e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki, MEB 45 bin öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak, atama yapılacak kontenjanlar neler? 45 bin atamaya ek öğretmen ataması yapılacak mı? İşte tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Sonuçlar 1-2 saat içerisinde e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen atama sonuçları erişime açıldığında adaylar buradan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebnilecekler.

Ayrıca e-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” yazarak sorgulama işlemi de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Coğrafya 750

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.604

Felsefe 401

Beden Eğitimi 1.100

Arapça 440

Fizik 787

Görsel Sanatlar 602

İlköğretim Matematik 2.656

İngilizce 2.433

Kimya/Kimya Teknolojisi 552

Matematik 2.317

Müzik 637

Okul Öncesi 3.269

Özel Eğitim 2.306

Rehberlik 3.604

Sınıf Öğretmenliği 7.878

Sosyal Bilgiler 1.204

Tarih 1.408

Türk Dili ve Edebiyatı 1.839

Türkçe 2.341



