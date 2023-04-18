ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2023: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 45 bin öğretmen ataması sonuçları ekranı

Öğretmen atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 öğretmen atama takviminde yer alan bilgilere göre söz konusu açıklama bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İşte, konuya ilişkin detaylar ile MEB 45 bin öğretmen ataması sonuçları ekranı...
Öğretmen atama mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Nisan'da sona eren öğretmen atama mülakat sonuçları bugün ( 18 Nisan 2023 Salı) erişime açılacak.
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Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Öğretmenlerin Göreve Başlama tarihi: 01/09/2023