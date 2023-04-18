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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2023: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 45 bin öğretmen ataması sonuçları ekranı

18.04.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama sonuçları ile ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşanacak. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Mayıs'ın ilk haftası tercihler alınacak. Tarihler 8 Mayıs'ı gösterdiğinde sonuçlar erişime açılacak ve atamaları tamamlananlar 1 Eylül'de göreve başlayacak. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 45 bin öğretmen ataması sonuçları ekranı...

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2023: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 45 bin öğretmen ataması sonuçları ekranı

Öğretmen atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 öğretmen atama takviminde yer alan bilgilere göre söz konusu açıklama bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İşte, konuya ilişkin detaylar ile MEB 45 bin öğretmen ataması sonuçları ekranı...

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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Nisan'da sona eren öğretmen atama mülakat sonuçları bugün ( 18 Nisan 2023 Salı) erişime açılacak.

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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

sözleşmeli öğretmen

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin Göreve Başlama tarihi: 01/09/2023

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