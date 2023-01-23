Öğretmen atama takvimi 2023 açıklandı mı? 100 bin öğretmen ataması olacak mı?

2023 yılı öğretmen atamaları ile ilgili yapılacak olan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 öğretmen atamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmen atama takvimi 2023 belli oldu mu? 100 bin öğretmen ataması ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 AÇIKLANDI MI?

Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.

2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz belli olmadı. 100 bin öğretmen ataması ile ilgili de henüz net bilgi yok. Konu hakkında güncel bir açıklama yapılması durumunda haberimizin içerisine eklenecektir.

