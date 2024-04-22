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Öğretmen, doktor, hemşire, avukat... Hesap belirdi! Son enflasyon tahmini ile memur zammı değişti: İşte meslek meslek merak edilen yeni memur maaşı tablosu…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.04.2024 11:16
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Memur maaşı zammı ve memur emekli zammı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Milyonlar heyecanlı bekleyişini sürdürürken Merkez Bankası’ndan zamda hesabı değiştirecek bir açıklama geldi. 6 aylık enflasyon tahmini ile memur enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emekli maaşı zammının yüzde 20’ye yükselmesi öngörüldü. En düşük memur maaşı için tahmini rakam da belli oldu. İşte meslek meslek yeni memur zammı hesaplama tablosu.

Öğretmen, doktor, hemşire, avukat... Hesap belirdi! Son enflasyon tahmini ile memur zammı değişti: İşte meslek meslek merak edilen yeni memur maaşı tablosu…

Memur ve memur emekli maaşı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) ipucu geldi. Banka geçtiğimiz Cuma günü Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,25 olması öngörüldü. Mayıs için tahmin yüzde 3, Haziran ayı içinse 2,54 olarak tahmin edildi.

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6 AYLIK ENFLASYONDA YENİ TAHMİN

3 aylık enflasyon şu anda yüzde 15,05 olarak netleşmişti. TCMB enflasyon tahmini ile 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 25,46’ya yükselmesi bekleniyor. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı oranını da yansıtıyor.

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MEMURA TOPLU SÖZLEŞME

Ancak memur ve memur emeklisi için hesaplama yöntemi daha değişik. Temmuz döneminde Emekli Sandığı kapsamındaki çalışan ve emekliler için Toplu sözleşme zammı da devreye girecek. Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik zam almışlardı. Temmuz döneminde ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

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MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak yüzde 25,46 olarak gelmesi beklenen 6 aylık enflasyon tahminine göre memur enflasyon farkının yüzde 9,09’u bulması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda memur maaşı zammı yüzde 20 olacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESABI DEĞİŞTİ

Ocak 2024’te yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 32.860 TL’ye yükselmişti. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon tahmini baz alındığında en düşük memur maaşı yüzde 20’lik zam ile 39.432 liraya ulaşacak. Memur emeklisi için bu rakam 17.689’ye yükselecek.

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NOT: Tablolar evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir memura göre hesaplanmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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