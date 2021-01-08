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Öğretmen maaşı zammı tablosu 2021... Öğretmen zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük öğretmen maaşları kaç para oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 11:17 | Son Güncelleme

Ocak 2021 öğretmen maaş zamlarının belli olacağı 2020 yıl sonu enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve öğretmen aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. 2021 öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak edilirken, bugün zam oranı belli oldu.

Öğretmen maaşı zammı tablosu 2021... Öğretmen zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük öğretmen maaşları kaç para oldu?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle öğretmen maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Öğretmen maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok öğretmen, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 öğretmen maaşları belli oldu. Öğretmen 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 Öğretmen zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Öğretmen maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre hemşire, öğretmen, öğretmen ve polis gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor. İşte son dakika öğretmen maaşları gelişmeleri...

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2021'DE NE KADAR?

Memur maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre hemşire, imam, öğretmen ve polis gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, bugün açıklanan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte son dakika öğretmen maaşları gelişmeleri...

2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

2021'DE ÖĞRETMENE YÜZDE 7.36 ZAM!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar oldu araştıran memurlar ve emeklilere, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur ve memur emeklilerine 2021 zammı ne kadar olacak merak eden vatandaşlara da zam haberi geldi. 2021 yılının Ocak ve Temmuz aylarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin Ocak ayı maaşlarından itibaren zamlı maaşları hesaplarına yatacak. Emekli maaş zammı ne kadar oldu araştıran vatandaşlara, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına farklı oranda zam yapıldı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacaklar. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşlara ödenecek. İkinci zam ise Temmuz ayından sonra yapılacak. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandı

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.

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