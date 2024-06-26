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  4. Öğretmen maaşları için Bakan Tekin'den açıklama: 'Müzakereleri yapıyoruz, sorunu çözeceğiz'

Öğretmen maaşları için Bakan Tekin'den açıklama: 'Müzakereleri yapıyoruz, sorunu çözeceğiz'

26.06.2024 14:58
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26.06.2024 14:58
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada; öğretmenlere yönelik taban maaş konusunda görüşmelerin yapıldığını 'sorunların çözüleceğini' belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÜCRET İYİLEŞTİRMESİ TALEBİ

Eğitim sektöründe iş yapan sendikalarla saat 24.00'e kadar süren çok verimli bir toplantı yaptıklarını, toplantının ardından da bakan yardımcıları ve genel müdürlerle beraber özel sektör öğretmenleriyle oturup konuştuklarını anlatan Tekin, "Bunu 'kısa bir görüşme' diye geçiştirmesinler. Bakanlıktaki tüm birim amirlerimiz oradaydı. Tablo böyleyken 'kısa, ayaküstü bir görüşme' olarak lanse edilmesin lütfen. Arkadaşlarla daha önce de ben bir kez görüşmüştüm. Toplamda 8-10 defa görüştük onlarla. Kamuoyuna bunu 'görüşmüyorlar' diye lanse etmelerinden gerçekten rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz? Görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, problemlerinin çözümü için adım attığımızı, çaba sarf ettiğimizi kendileriyle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ PROBLEMLERİ ZATEN TAKİP EDİYORUZ"

Tekin, en son 24 Haziran Pazartesi gecesi bir görüşme yaptıklarını aktararak, "Gece 12'de biten toplantımızın ardından onlarla görüştük. Sanki onları bekletmişiz gibi bir algı da veriyorlar. Bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı. Kendileri randevusuz geldiler, toplantımız bittikten sonra kendileriyle görüştük. Bunun bu şekilde manipüle edilmesi ve şov malzemesi haline dönüştürmelerinden de rahatsızım. Gerek yok buna, biz problemleri zaten takip ediyoruz." diye konuştu.

TABAN MAAŞ KONUSU

"Taban maaş konusunda bir gelişme oldu mu?" sorusuna Bakan Tekin, "Biz kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz." dedi.

Tekin, taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesine ilişkin soruya da "Bu iş kanunla çözülecek bir konu değil. Biz bu konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. İyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz." yanıtını verdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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Öğretmen
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