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  4. ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ 2023: Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? İlkatama.MEB.gov.tr sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ 2023: Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? İlkatama.MEB.gov.tr sorgulama ekranı

04.04.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen mülakat yerleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Tüm gözler MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) gelecek açıklamaya çevrilirken, sonuçların İlkatama.Meb.Gov.Tr aracılığıyla adayların erişimine açılacağı belirtildi. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? İşte, sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı...

ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ 2023: Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? İlkatama.MEB.gov.tr sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan'da açıklanacak. Şu an için MEB'den yapılacak duyuru için bekleyiş devam ediyor. İşte İlkatama.Meb.Gov.Tr ile sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı...

sözleşmeli öğretmen

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı.

Açıklanan takvime göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan 2023 Salı (bugün) ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

sözleşmeli öğretmenlik 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

MEB İLK ATAMA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

sözleşmeli öğretmen

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

sözleşmeli öğretmen

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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