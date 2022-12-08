Öğretmen, polis, hemşire… Emekli maaşlarına ek gösterge farkı! En düşüğü 11 bin liraya dayanacak

Memur ve emekli 2023 Ocak zammı için sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 3 Ocak’ta duyurulacak enflasyon oranı sonrasında milyonlarca kişinin yeni zamlı maaşları da belli olacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası şimdilik ilk 5 aylık rakamlar ise netleşti. Bu kapsamda SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,04 zam oranını garantilerken, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11’i cebine koymuş durumda.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

5 aylık rakamlar sonrası memur ve emeklilerin alacağı en düşük maaşlar için hesaplamalar değişti. Yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu. 2000 öncesi SSK emeklisinin 5 aylık zamlı maaşı 5.345 TL’ye, 2000 sonrası 3.314 TL’ye, Bağ-Kur emeklisinin 4.786 TL’ye, Bağ-Kur tarım emeklisinin ise 3.803 TL’ye yükseldi.

REFAH PAYI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2,5 ilave artış yapılmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma başlattığı öğrenildi.

MEMUR EMEKLİSİNE EK GÖSTERGE FARKI

Ancak bunun da yanında memur emeklileri 2023’ün başından itibaren ek gösterge artışından yararlanacak. 3600 ek gösterge için yasa Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. Ancak uygulama içinse 2023 Ocak ayı bekleniyor. Bu tarihten sonra memur emeklilerinin enflasyon farklı zamlı maaşların üzerine ek göstergeden kaynaklanan fark da eklenecek.

KİM, NE KADAR MAAŞ AŞACAK?

Bu kapsamda da emekli maaşlarında yüzde 20’ler civarında bir artış olması bekleniyor. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında 1.749 ile 1.971 lira arasında yükseliş getirecek. Buna göre birinci derecedeki bir öğretmenin emekli aylığı ek gösterge ile 5 aylık enflasyon farkı ile 10.349 TL’ye yükselecek. Hemşire ve din görevlilerinin de maaşı 10 bin liranın üzerine yükselecek. Polis memuru emeklilerinde ise en düşük maaş 11 bin liraya yaklaşacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE DE YANSIYACAK

Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.



