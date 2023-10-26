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Öğretmen, polis, hemşire… Memurun ek göstergesi için karar! Anayasa Mahkemesi Erdoğan’a yetki veren maddeyi iptal etti

26.10.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi (AYM), öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesini 3600'e yükselten ve diğer kamu görevlilerinin ek göstergelerini yeniden düzenleyen kanunla ilgili önemli bir karar verdi. AYM, emekli aylıklarında etkili olan tazminat yansıtma oranlarını üç katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren maddeyi iptal etti.

Öğretmen, polis, hemşire… Memurun ek göstergesi için karar! Anayasa Mahkemesi Erdoğan’a yetki veren maddeyi iptal etti

Geçen yıl Temmuz ayında çıkartılan kanunla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek mensuplarının ek göstergeleri 3600’e yükseltildi. Diğer kamu görevlilerinin ek göstergelerinde ise 60 puanlık artış yapıldı. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin kanun 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, ek gösterge, tazminat yansıtma oranlarıyla birlikte memurların emekli aylığında artış sağlıyor. Tazminat yansıtma oranı ek göstergesi 2800 – 3600 (hariç) arasında olanlara en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 85’i olarak uygulanıyor. Ek göstergesi 3600 (dahil) ile 5400 arasında olanların tazminat yansıtma oranı ise en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 145’I düzeyinde . Ek gösterge sisteminde emekli aylıklarındaki esas artış tazminat yansıtma oranlarındaki bu artışla sağlanıyor.

MEMUR (8)

ERDOĞAN'IN YETKİSİ BULUNUYORDU

Geçen yıl Temmuz ayında çıkartılan kanunla 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 70. maddesine bir fıkra eklendi. Yukarıdaki tabloda yer alan oranları ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.

MEMUR (6)

AYM ANAYASA’YA AYKIRI BULDU

Anayasa Mahkemesi, CHP Grubu’nun başvurusu üzerine yaptığı incelemede, Cumhurbaşkanı’na yetki veren düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
AYM’nin gerekçeli kararında, Anayasa’da güvenceye bağlanan mülkiyet hakkının ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsadığı belirtildi.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ndaki tazminat yansıtma oranlarının mülkiyet hakkı kapsamında olduğu kaydedilen kararda, bu oranları ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme ve ek göstergeleri yeniden düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesinin mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama anlamına geldiği vurgulandı. AYM bu gerekçelerle söz konusu düzenlemeyi oy birliği ile reddetti.


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3600 ek gösterge

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