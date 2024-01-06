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Öğretmen, polis, hemşire, mühendis… Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi: Haziran’da 5 puan daha az!

06.01.2024 14:30 | Son Güncelleme:
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Memur zammı 2024 için belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamı sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı ile Ocak zammı yüzde 49,25 olarak netlik kazandı. Öğretmeni, doktoru, polisi hemşiresi yeni maaşlarını hesabında göreceği günü beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak-Haziran dönemi için yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı alan memurlar için bu oran yılın ikinci yarısında 5 puan azalacak! İşte detaylar…

Öğretmen, polis, hemşire, mühendis… Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi: Haziran’da 5 puan daha az!

Memur maaşı zammı hafta içinde TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu duyurmasının ardından netleşmişti. Ocak-Haziran dönemi için 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme ile nihai oran yüzde 49,25 oldu. Kesin maaşlar bakanlığın yayınlayacağı genelge beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı için açıklama geldi. Peki 2024 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte milyonların merak ettiği konuya ilişkin son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Işıkhan, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'imizin 2. Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği Paneli"ne katıldı. Burada memur zammı için değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Bu süreçte bize liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere sürece destek veren, katkı sağlayan tüm işçi ve işveren sendikalarımıza, kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ortak akıl ve istişare anlayışımızı da pekiştirmiş olduk. Hükümet olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana, konu ne olursa olsun her zaman ilgili taraflarla istişareden yana olduk, sosyal diyalog mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir yönetim anlayışını benimsedik" ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2024 YILI İÇİN 33 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 22.017 TL'den 32.860 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı da 9.876 liradan 14.740 liraya yükselecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Her ayın 15'inde ödenen memur maaşları için zamlı rakamlar 8 gün sonra hesaplara geçecek. Memur emeklileri ise maaşını çoktan aldı. Her ayın 1'i ila 5'i arasında ödenen Emekli Sandığı emekli maaşları için fark ödemelerinin ay sonuna kadar yapılması planlanıyor.

MEMUR (4)

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI HAZİRAN'DA YÜZDE 10 OLACAK

Geçtiğimiz yıl Eylül ayının başında memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zam oranları belli olmuştu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacağı duyuruldu.

Ocak zammı için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı uygulandı. Ancak Haziran zammı için bu oran 5 puan geri düşecek.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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