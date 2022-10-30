MEB personellerine sağlanacak promosyon miktarında büyük değişim meydan geldi. Promosyon miktarları artırıldı. Müjdeli haberin ardından birçok çalışan, promosyonun ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmene banka promosyonu ne zaman verilecek? MEB personel promosyonu ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

MEB BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi.

MEB PERSONELİ BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'te yatacak. Promosyon, personellerin maaş hesaplarına aktarılacak.

