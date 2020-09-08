Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar? Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı, ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl eğitim ve öğretim dönemi için öğretmenlere verdiği, 2020-2021 yılı eğitim ödeneği (kırtasiye parası) miktarı belirlendi. Sözleşmeli öğretmenlerde SGK kesintisi olacağı için kadrolu öğretmenlerden farklı olarak eğitim ve öğretim ödeneği verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yaptığı eğitim ve öğretim ödeneği parasının bu yıl ne kadar yapılacağını açıkladı. Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak açıklandı. Eğitim ödeneği net olarak ne kadar verilecek? Öğretmen (Kırtasiye) eğitime hazırlık ödeneği parası ne kadar?

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı. Zam haberinden sonra öğretmenler 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ne kadar eğitim ödeneği alacağını araştırmaya başlamıştı. Kadrolu öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verilecek araştırılırken, sözleşmeli öğretmenler de ne kadar eğitim ödeneği alacağını inceliyor. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Fakat ödemeden damga vergisi kesileceği için net miktar belirtilmemiştir. Eğitim ödeneğinin net miktarı hesaplanırken yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmenler ne kadar eğitim parası (kırtasiye ödeneği alacak)?

Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.