Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar? Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı, ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl eğitim ve öğretim dönemi için öğretmenlere verdiği, 2020-2021 yılı eğitim ödeneği (kırtasiye parası) miktarı belirlendi. Sözleşmeli öğretmenlerde SGK kesintisi olacağı için kadrolu öğretmenlerden farklı olarak eğitim ve öğretim ödeneği verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yaptığı eğitim ve öğretim ödeneği parasının bu yıl ne kadar yapılacağını açıkladı. Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak açıklandı. Eğitim ödeneği net olarak ne kadar verilecek? Öğretmen (Kırtasiye) eğitime hazırlık ödeneği parası ne kadar?
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı. Zam haberinden sonra öğretmenler 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ne kadar eğitim ödeneği alacağını araştırmaya başlamıştı. Kadrolu öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verilecek araştırılırken, sözleşmeli öğretmenler de ne kadar eğitim ödeneği alacağını inceliyor. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Fakat ödemeden damga vergisi kesileceği için net miktar belirtilmemiştir. Eğitim ödeneğinin net miktarı hesaplanırken yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmenler ne kadar eğitim parası (kırtasiye ödeneği alacak)?
Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden bu yana verilmeye başlandı. Eğitim parası ne zaman hesaba yatacak merak eden öğretmenler, 7 Eylül'den sonra hesaplarını kontrol ettiklerinde kırtasiye parasının hesaplarına yattığını görebilecek.
Eğitime hazırlık ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) nedir ve nasıl alınır sorusu oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
Eğitim ödeneği sadece öğretmenlere mi verilir, okulda çalışanlara eğitim ve öğretim parası verilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. Maddesine göre bu ödenek "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Bu ödenekten yukarıda sayılanların dışında kalan eğitim emekçileri ( hizmetli, memur) yararlanamamaktadır.
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