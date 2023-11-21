Öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman, hangi tarihe kadar? Bakan Uraloğlu duyurdu! Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 50 indirim!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti ve yüzde 50 yüksek hızlı tren indirimi uygulamasına dair detayları paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik." dedi. Peki, 2023 öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman?

ÖĞRETMENLERE YÜKZEK HIZLI TREN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında YHT ile anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 oranında indirim uygulanacağını duyurdu..

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak."





