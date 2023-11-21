FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman, hangi tarihe kadar? Bakan Uraloğlu duyurdu! Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 50 indirim!

Öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman, hangi tarihe kadar? Bakan Uraloğlu duyurdu! Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 50 indirim!

21.11.2023 13:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlere yüksek hızlı tren indiriminin ne zaman başlayacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 oranında indirim uygulanacağı belirtildi. Birçok kişi internette "2023 öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman?" gibi sorulara yanı arıyor. İşte YHT'de Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 50 indirim uygulaması ile ilgili detaylar...

Öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman, hangi tarihe kadar? Bakan Uraloğlu duyurdu! Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 50 indirim!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti ve yüzde 50 yüksek hızlı tren indirimi uygulamasına dair detayları paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik." dedi. Peki, 2023 öğretmenlere yüksek hızlı tren indirimi ne zaman?

ÖĞRETMENLERE YÜKZEK HIZLI TREN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında YHT ile anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 oranında indirim uygulanacağını duyurdu..

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak."

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Işıkhan'dan çağrı: 5.030 TL'ye kadar indirimBakan Işıkhan'dan çağrı: 5.030 TL'ye kadar indirim
Konut kredisinde yeni dönem! İlk evini alacaklara kredi desteği ile ilgili Cevdet Yılmaz’dan yeni açıklama…Konut kredisinde yeni dönem! İlk evini alacaklara kredi desteği ile ilgili Cevdet Yılmaz’dan yeni açıklama…
Bakan Işıkhan’dan maaşa ‘tek zam’ mesajıBakan Işıkhan’dan maaşa ‘tek zam’ mesajı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü 24 kasım öğretmenler günü
En Çok Okunan Haberler
Hangi fay hattında deprem olacak diye beklenirken bir de yenileri ortaya çıktı

Hangi fay hattında deprem olacak diye beklenirken bir de yenileri ortaya çıktı

Bakan Işıkhan’dan maaşa ‘tek zam’ mesajı

Bakan Işıkhan’dan maaşa ‘tek zam’ mesajı

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler altüst olacak

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler altüst olacak

Konut kredisinde yeni dönem! İlk evini alacaklara kredi desteği ile ilgili Cevdet Yılmaz’dan yeni açıklama…

Konut kredisinde yeni dönem! İlk evini alacaklara kredi desteği ile ilgili Cevdet Yılmaz’dan yeni açıklama…

Bu harita çok konuşulur! O iller tek tek belli oldu: Borcuna en sadık Çankırılılar, en sadık olmayan ise Konyalılar

Bu harita çok konuşulur! O iller tek tek belli oldu: Borcuna en sadık Çankırılılar, en sadık olmayan ise Konyalılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.