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Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu: En az…

26.01.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan ek zamlarla birlikte yüzbinlerce öğretmenin merakla beklediği o haber de geldi. Bu kapsamda öğretmenlerin ilk 6 ayda alacağı ek ders ücreti belli oldu. Bir ek ders başına ödenecek en düşük tutar net 27,77 lira olacak...

Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu: En az…

Memurun sosyal hakları; toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre yapılan maaş katsayısıyla tespit ediliyor. Hesaplanan tutarlar ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yenileniyor. Son yapılan yüzde 2,5’lik ek zamla birlikte maaş katsayısı ilk 6 ay için 0,235445 oldu. Bir başka deyişle maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 30.95’lik artış gerçekleşti.

EN AZ 27,77 LİRA

Posta Gazetesi’nde yer alan haberde, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu. Buna göre bir ek ders başına ödenecek en düşük tutar net 27,77 lira olacak. Takviye kurslarında ve özel eğitimlerde bu tutar daha da artıyor. Dersin gündüz ve saat 18.00’den sonra olmasına göre de ücretlerde değişiklik oluyor. Ek ders ücretinden binde 7,59 oranında Damga Vergisi kesiliyor.

AİLE YARDIM ÖDENEĞİ YÜKSELTİLDİ

Memur maaş katsayısının belirlenmesiyle memura ödenecek diğer sosyal haklar da kesinleşmiş oldu. Böylece aile yardım ödeneği (eş için) 408,67 liradan 535,16 liraya çıktı. Aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk içinde 225 liradan 294 liraya yükseldi. Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira doğum yardımı sürecek. Ölüm yardımı ödeneği (eş veya çocuğun vefatında) 1708 liradan 2 bin 236 liraya memurun vefatında da 3 bin 416 liradan 4 bin 475 liraya yükseldi.

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Öğretmen
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