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OGS iadelerinde 'depozito' bilmecesi! Tam 700 milyon lira...

11.03.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart itibari ile köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) kaldırılacak sadece HGS’nin kullanılacak. 1.2 milyon kullanıcının cihazlar için ödediği bedelin iade edilip edilmeyeceği sorusu merak ediliyordu. Vatandaşların merak ettiği 40 dolara varan OGS cihazlarının depozitosuna ilişkin uygulama bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar depozito bedelini müşterisine iade ederken, bazıları da HGS etiketiyle değiştiriyor.

OGS iadelerinde 'depozito' bilmecesi! Tam 700 milyon lira...

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS 31 Mart itibari ile komple kaldırılacak ve sadece HGS ile geçiş yapılacak.31 Mart'a kadar HGS etiketiyle değiştirilecek olan 1,2 milyon adet OGS cihazlarının depozito bedelinin ödenmesi bankaların insafına kaldı. Bazı bankalar depozito bedelini müşterisine iade ederken, bazıları da HGS etiketiyle değiştiriyor. Vatandaşın alacağı 17-40 dolar arasında değişiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün karışmadığı OGS cihaz satışında yeni yönetmelikte iadelere dair net bilgi yer almazken, bankaların iade alışverişine ise karışmayacağı öğrenildi.

araç

700 MİLYON LİRALIK BÜYÜKLÜĞÜ VAR

Yenişafakta yer alan habere göre, 1.2 milyon adet OGS’nin kullanıldığı geçiş sistemlerinde 40 dolara varan depozitoların toplam büyüklüğü ise günümüz kurlarıyla 700 milyon lirayı aşıyor. Karayolları yönetmeliğinde HGS dönüşümünün ücretsiz olacağı savunulurken, bankaların ise etiket ücretini yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. 31 Mart’ta devreye girecek yeni sistem öncesi hesapta bulunan paraların ve alacakların tüm işleminin banka hesabı üzerinden yapılacağı biliniyor.

BANKALARIN BİR KISMI İADE EDECEK

OGS depozitolarında bankaların inisiyatifi yer alırken, satış yapan bankaların bir kısmının ücretleri iade edeceği yer öğrenildi. Bankaların depozitoyu iade etmemesine dair ise bir yaptırım ya da yönetmelik bulunmuyor.

OGS satışı yapan bankaların iade etmeme nedeni ise yerine verilecek HGS etiketinin ücretli olmasını savunması. HGS etiket ücreti ise şu anda PTT şubelerinde yapışkan tipi etiket bedeli 15 lira, kart tipi etiket bedeli ise 30 lira olarak yer alıyor.

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