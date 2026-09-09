Okul kantin fiyatları belli oldu: Yüzde 6,2 artış! Fiyatı değişmeyen var

İstanbul Kantinciler Odası, okul kantinlerinde yeni dönemin fiyat tarifesini açıkladı. Tüm ürünler genelinde ortalama yüzde 6,2 artış olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Didem Ernez'in haberine göre; 2025-2026 ikinci dönemde 75 TL'den satılan çorba bu yıl yüzde 6,7 artışla 80 TL'ye yükselirken; soğuk sandviçler grubunda tavuklu hazır sandviç (tam buğday) ve peynirli hazır sandviç (tam buğday) 100 TL, beyaz peynirli sandviç ve kaşar peynirli sandviç ise 105 TL olarak fiyatını koruyor.

İŞTE YENİ OKUL KANTİNİ FİYATLARI

Geçtiğimiz dönem 115 TL olan karışık soğuk sandviçin yüzde 4,8 artışla 120 TL'den 125 TL olan Ayvalık tostunun yüzde 4 artışla 130 TL'den, 150 TL olan kumrunun da yüzde 6,7 artışla 160 TL'den satılacağı aktarıldı.

Sıcak sandviçler kategorisinde patatesli sandviçin (fırında) yüzde 5,9 artışla 85 TL'den 90 TL'ye, kaşarlı peynirli tost ve sucuklu tostun yüzde 11,1 artışla 90 TL'den 100 TL'ye, karışık tostun da yüzde 9,1 artışla 110 TL'den 120 TL'ye çıktığı kaydedildi.

Sosisli sandviç ve hamburgerin (kırmızı et) yüzde 5,9 artışla 85 TL'den 90 TL'ye, hamburger (beyaz et) ve piliç panenin (şinitzel) yüzde 6,7 artışla 150 TL'den 160 TL'ye yükseldiği belirtilirken piliç nugget, çıtır burger ve ekmek arası köftenin (Kırmızı Et) yüzde 9,1 artışla 110 TL'den 120 TL'den; piliç panenin (şinitzel) 115 TL'den yüzde 13,0 artışla 130 TL'den satılacağı aktarıldı.

KANTİNDE TAVUK DÖNER NE KADAR OLDU?

Ekmek arası köftenin (beyaz et) yüzde 5,9 artışla 170 TL'den 180 TL'ye, ekmek arası tavuk dönerin yüzde 8 artışla 125 TL'den 135 TL'ye, ekmek arası et dönerin yüzde 8,3 artışla 120 TL'den 130 TL'ye, tavuk dürümün yüzde 5,9 artışla 170 TL'den 180 TL'ye, et dürümün yüzde 11,5 artışla 130 TL'den 145 TL'ye, bulgurlu köftenin (etsiz) yüzde 5,9 artışla 170 TL'den 180 TL'ye, pizzanın (dilimli) ise yüzde 5,9 artışla 85 TL'den 90 TL'ye yükseldiği kaydedildi.

Pastane ürünleri tarafında ise açma 30 TL'den yüzde 16,7 artışla 35 TL'den satılırken, sade poğaça 30 TL olarak değişmiyor.

FİYATI DEĞİŞMEYENLER

Soğuk içeceklerde su 15 TL, meyve suyu 30 TL, maden suyu sade 25 TL fiyatlarını koruyarak değişmezken ayran 170 ml yüzde 20,0 artışla 25 TL'den 30 TL'ye, limonata, süt sade ve kakao, muz, çilek aromalı sütler yüzde 16,7 artışla 30 TL'den 35 TL'ye çıkıyor.

Diğer yandan sıcak içecekler ve tabldot kısmında çay, nescafe, cappicino ve Türk kahvesinin sırasıyla 30 TL, 50 TL, 50 TL ve 60 TL fiyatlarıyla sabit kaldığı belirtildi.

TABLDOT YEMEK FİYATLARI

4 çeşit tabldot yemeğin yüzde 12,0 artışla 250 TL'den 280 TL'ye, 3 çeşit tabldot yemeğin yüzde 13,0 artışla 230 TL'den 260 TL'ye yükseldiği aktarıldı.

"BU YIL ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA ZAM YAPTIK"

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu'nun bu yıl tüm ürünler genelinde yüzde ortalama 6,2 zam yaptıklarını belirtip "Bu yıl enflasyonun çok altında zam yaptık. Kimse fiyat listesinin üzerine çıkamaz, gramaj küçültemez. Bakanlık bu konuda denetimlerini sürdürüyor" uyarısını yaptığı kaydedildi. Osmanoğlu'nun, yakın zamanda okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünler getirileceğini anımsatıp "Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak" dediği aktarıldı.