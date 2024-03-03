Okul kantinlerinde yeni dönem! Haftanın bir günü o şartla satışına izin verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir proje başlattı. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla karar duyuruldu. İlgili yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, ‘çorba günü’ için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğünün altı çizildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, MEB, proje kapsamında öğrencilerin katılımlarını artırmak için okul kantinlerinde asılması için afişler de hazırladı. Afişlerde ‘Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta’, Mercimek, domates, tarhana, Ne duruyorsun kaşıklasana’, ‘Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?’, ‘Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler’ gibi sloganlar yer aldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin “Obeziteyle mücadele, sağlıklı beslenme için olumlu bir adım. Ancak haftanın bir günü olması yeterli değil. Gün için izin alınmasına gerek yok. Kantinciler dilediği gün, dilediği saatte çorba yapabilsin." dedi.







