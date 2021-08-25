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Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı! 15 yaşından küçük araçlar kullanılacak

25.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük okul servis araçlarının kullanılabilmesi hükme bağlandı. Buna göre okul servis araçlarında 15 yaşından büyük olanlar artık kullanılamayacak.

Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı! 15 yaşından küçük araçlar kullanılacak

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, okul servis araçlarında iç mekanı gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.

Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci olması durumunda rehber personel bulundurulacak.

Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak.

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Okul servis araçlarındaki rehber personel, 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla, en az lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olacak.

KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Yönetmelikle, "Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır." ifadesi, Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek değiştirildi.

Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük olması şeklinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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