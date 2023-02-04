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Okul servis ücretlerine yüzde 30'luk ara zam! En kısa mesafe 600 TL oldu...

04.02.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da velileri üzecek haber geldi. Okul servis fiyatlarına yüzde 30'luk ara zam yapıldığı öğrenildi.

Okul servis ücretlerine yüzde 30'luk ara zam! En kısa mesafe 600 TL oldu...

Bursa'da 12 Eylül 2022'te başlayan ve 16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul servis araçlarına uygulanan tarifeye bugün itibarıyla ara zam yapıldı.

Gelen ara zamdan sonra, 0-3 kilometre arası olan güzergahlara yüzde 30 oranında yapılan zamla birlikte 465 TL'den 600 TL'ye, 3-5 kilometre olan güzergahlarda yüzde 30 oranında yapılan zamla sonrası 520 TL'den 675 TL'ye, 5-7 kilometre güzergahlarda yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye, En uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
okul servisi

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