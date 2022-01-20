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Okul servislerine gelen zamlar velileri isyan ettirdi! Whatsapp mesajı bile ücretli…

20.01.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse okul parasına denk gelen servis ücretleri velileri isyan ettirdi. Peş peşe gelen zamlardan sonra servis ücretleri neredeyse normal ücretlerin iki katına çıktı. Bir veli servis zamları ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Dört kilometrelik mesafe için geçen sene 12 bin TL ödüyordum, bu yıl 18 bin TL’ye yükselttiler’ diyerek Whatsapp’tan attıkları bilgilendirme mesajı için bile ücret talep edildiğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Okul servislerine gelen zamlar velileri isyan ettirdi! Whatsapp mesajı bile ücretli…

Son dakika haberleri… Bazı özel okul servislerinde uygulanan fahiş fiyat vatandaşı çileden çıkardı. Normal ücretin iki katı tarife uygulayan şoförler yüzünden veliler, çocuklarını okula götürüp getirmeye başladı.

Bu yıl başı itibarıyla okul servisi ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), fiyat tarifesini 0-1 kilometre için 396 TL olarak belirledi. Fakat birçok özel okulda servis ücretleri bu rakamın çok üzerine çıktı.

Devlet okulunda ortalama yıllık 4 bin lira olan servis ücreti, bazı özel okullarda 15 bin liranın üzerinde olduğu görüldü. Vatandaşlar, şoförlerin kendi kafasına göre fiyat belirlemesine tepki gösterdi. Çoğu veli, yaşanan artıştan dolayı çocuklarını okula kendileri götürüp getirmeye başladı.

WHATSAPP MESAJI BİLE ÜCRETLİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; İki çocuğunu İstanbul Bahçeşehir’deki özel bir koleje yollayan Arzu Yılmaz, bu işin artık fırsatçılığa dönüştüğünü söyledi. Yılmaz “Dört kilometrelik mesafe için geçen sene 12 bin TL ödüyordum, bu yıl 18 bin TL’ye yükselttiler. Bunun dışında serviste ‘araç takip sistemi’ olması ve hostesin velilere WhatsApp bilgilendirme mesajı yollaması için ekstra ücret talep ettiler. Bu hizmetler zaten servisin içinde olması gerekirken bize bunu mecburi tuttular. Gereken şikâyetleri yapacağımızı söylediğimizde ise ‘İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bizler okullarla yıllık anlaşmalar yapıyoruz. Bir öğrenci için bu anlaşmalar iptal edilemez’ cevabı aldık. Hepsini kabul etmek zorunda kaldık” dedi.

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BİR KOLTUKTA İKİ ÇOCUK

Şoförlerin, servis ücretinin yanı sıra ekstra şeyler için de para talep ettiği belirtildi. Bu konuda sosyal medyada oldukça şikâyet var: Bir okul servisi, ‘öğrencilerin güvenliği’ adı altında arabasına yaptırdığı bakımın ücretini istedi. Bazıları da ‘yeni ve lüks araba’ gerekçesiyle fazladan para aldı. İddialar arasında daha çok para kazanmak için servislere fazla öğrenci alındığı, bir koltukta iki çocuğun taşındığı da yer aldı.

"İŞİNİ HAKKIYLA YAPAN ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan bu kriz ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

Devlet okullarına bağlı servisçilerin asla belirlenen fiyatın dışında hizmet vermediğini söyleyen Öztürk “Açıkçası özel okul servisleri velileri kazıklıyor ama bizler de zan altında kalıyoruz. Özel okullardaki servisçiler ‘Nasıl olsa özelde okutuyorlar, gelirleri iyidir’ mantığıyla bakıyor. Veli de mecburen bu fiyatları kabul ediyor. Buna bir düzenleme getirilmeli” dedi.

Başkan Öztürk, yüzde 27’lik zammın kendilerine yetmediğini de belirterek “Devlet okullarında çalışan servis şoförleri zor geçiniyor. Akaryakıt fiyatları iki katına çıktı. 500 bin lira arabaya yatırım yapıyoruz, akaryakıt masrafı, bakımı, sigortası derken gelir, gideri karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

Bir servis şoförü ise “Akaryakıt ücretinin yükselmesi maliyetlerimizi artırdı. Velilere fiyat verdiğimizde mazotun litre fiyatı 7 TL civarındaydı, şimdi 14 TL’yi aştı. Buna rağmen bizler taşıma ücretlerine belirlenen yüzde 27 oranında zam yaptık. Ardından bazı veliler çocuklarını servisten aldı. Okullar açıldığında servisimde 16 öğrenci vardı, şimdi 10’a düştü. Maalesef bazı arkadaşlarımız işine ara verme riskiyle karşı karşıya” diye konuştu.

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