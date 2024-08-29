Okul zili çalmadan Antalya'da servis ücretlerine zam yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME bugün öğleden sonra toplantı yaptı. Eğitim-öğretim okul dönemi başlamadan önce okul servis ücretlerine ilişkin tavan fiyatlar belli oldu.

Alınan karara göre, okul servis ücretleri yeni dönemde zamlanacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda uygulanacak tarife şu şekilde belirlendi:

RESMİ OKULLARDA

0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL,

6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL,

13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL.

ÖZEL OKULLARDA

Özel okullarda 0-3 km 2 bin 490 TL

3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL,

9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL,

15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.

"BU FİYATLARIN ÜSTÜNDE BİR ÜCRETLENDİRME YAPILAMAZ"

Tüketici Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Güllü, okulların açılmasına az süre kala velilerin çok büyük sıkıntıları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Okul ücretleri, kırtasiye ücretleri, şimdi de maalesef servis ücretleriyle karşı karşıyayız. Servis ücretlerini belirleme yetkisi büyükşehir belediyelerinde UKOME'lere ait. Belirlenen servis taşıma ücretleri fiyatlandırma tarifesi üst sınırdır. Tavandır. Yani bunun üstünde herhangi bir ücret alınamaz. Ancak ilkokul ve ortaokul seviyesindeki araçlarda rehber bulundurma zorunluluğu var ve yasal. Bu tavan fiyatların üstünde herhangi bir şekilde ücretlendirme yapılamayacağını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır