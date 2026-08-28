Okula dönüş hareketliliği başladı! Bu yıl okul çantası 2.500 TL'ye dolacak!

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri olan okul çantası doldurma maliyeti belli oldu. Bu yıl temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan ortalama bir okul çantasının maliyeti, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış göstererek 2.500 TL seviyesine ulaştı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, temel ihtiyaçlar baz alındığında 2.500 TL civarında bir bütçeyle ortalama bir okul çantasının tamamlanabileceğini belirterek, "Bu artışın genel enflasyonun altında kalması da sektörümüzün aile bütçesini gözeterek fiyat artışlarını mümkün olduğunca sınırladığını gösteriyor" dedi.

4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bu yıl kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla çok daha sınırlı seyrettiğini ifade eden Keresteci, üç yıl önceki fiyatlarla ürün sattıklarını savundu. Hanehalkının iki yıldır kırtasiye alışverişini ertelediğini ama bu yıl erteleme olmadığını vurgulayan Keresteci, “Son birkaç yılda gıda, giyim veya elektronik gibi alanlarda fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmışken sektörümüzde bu oranlar çok daha sınırlı seviyelerde seyretti. Üretici ve tedarikçi firmalarımız, kâr marjlarını düşük tutarak velilerimizi, tüketicilerimizi korumayı öncelik edindi. Enflasyondan en az etkilenen sektörler arasındayız. Bu olumlu tablonun bu yılki kırtasiye alışverişine de olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Perakende satışlarda kitap hariç kağıt ve kırtasiye ürünlerini kapsayan 4 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahibiz” diye konuştu.

ORTALAMA 2.500 TL

Son 10 gündür kırtasiye sektöründe ciddi bir hareket başladığını anlatan Keresteci, “Şu an için en yoğun alışverişin başladığı ürünler, defter, kalem, silgi, matara, kalem çantaları ve çantalar. Bu yıl bir okul çantasının dolum maliyeti ortalama 2.500 lira. Çanta dolum maliyeti öğrencinin sınıfına, kullanacağı ürünün tipine, özelliğine göre farklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

TÜKİD Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Demirtaş da sektör olarak vadelerin makul seviyelere çekilmesi, işletme sermayesine erişimin kolaylaşması, KDV yükünün azaltılması, markalaşma ve katma değerin merkeze alınması, ürün güvenliği süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik beklentileri olduğunu söyledi.

TSE VE CE İŞARETLİ ÜRÜNLERİ SATIN ALIN

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, kırtasiye alışverişlerinde ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli olan ürünlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çalış, “TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmeli. TSE işareti, kırtasiye ürünlerinin standartlara uygun, kaliteli ve uygun üretildiğini belgelerken, CE işareti Avrupa Birliği'nin güvenlik şartlarını sağladığını ifade eder” dedi.