Okullar açılmadan hesaplar yapıldı! Bu yıl rakam 2.500 liraya ulaştı

Yeni eğitim dönemi yaklaşırken ailelerin okul hazırlığı için ayıracağı bütçe de netleşmeye başladı. Kırtasiye ürünlerinde alışveriş dönemi hareketlenirken, bir öğrencinin çanta ve temel okul ihtiyaçlarını karşılaması için ortalama 2.500 liralık harcama yapılması gerekiyor.

Kırtasiyeciler yeni dönem yoğunluğuna hazırlanırken, sektör temsilcileri fiyat araştırması yapan velilerin ürünün yalnızca etiketine değil, güvenlik standartlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle standart dışı ve merdiven altı ürünlerin tercih edilmemesi konusunda uyarı yapılıyor.

GEÇEN YILA GÖRE MALİYET YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, okul çantasının maliyetine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin 7 bölgesini kapsayan araştırmaya dikkat çekti. Keresteci'nin verdiği bilgilere göre, geçen yıl 1.900-2.000 lira seviyesinde olan bir okul çantasının alt maliyeti, bu yıl yaklaşık yüzde 25 oranında yükseldi.

Mevcut durumda ortalama 2.500 liralık bir bütçeyle öğrencinin okul çantasının doldurulabileceği ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği belirtiliyor. Ancak nihai harcama tutarı her aile için aynı olmayacak. Kişinin ekonomik imkanları, ürün tercihi ve kullanım amacı maliyetin değişmesine neden olabiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Keresteci, söz konusu yüzde 25'lik yükselişin enflasyonun gerisinde kaldığını ifade etti.

GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN İŞARETLERE DİKKAT

Okul alışverişinde ürün güvenliğinin de fiyat kadar önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Velilerin kırtasiye ürünlerini satın alırken “CE” işaretinin bulunup bulunmadığını ve ürünün “EN 71” standardına uygunluğunu kontrol etmesi gerekiyor.

Keresteci, tüketicilerin sağlık ve güvenlik açısından güvenilir ürünleri satışa sunan kırtasiyeleri tercih etmesi gerektiğini belirtti. Bir ürün satın alınmadan önce ambalajının veya ürünün arka bölümünün incelenmesi, tüketici açısından önemli bir kontrol noktası olarak öne çıkıyor.

Bu bölümde özellikle ithalatçı ya da imalatçı bilgilerinin, ürün markasının ve test ile sağlık raporlarına ilişkin gerekli işaretlemelerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi öneriliyor. Söz konusu bilgilerin yer aldığı ürünlerin tercih edilmesinin, tüketicinin güvenli ürüne ulaşmasına yardımcı olacağı vurgulanıyor.