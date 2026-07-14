Şirket içi mesaj ortaya çıktı: 100 bin kişilik plan ilk kez doğrulandı

Alman otomotiv devi Volkswagen, artan rekabet baskısı ve yükselen maliyetlerle mücadele kapsamında yeniden yapılanma sürecini daha da genişletmeye hazırlanıyor. Habertürk'ün Reuters'tan aktardığı habere göre, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume'nin çalışanlara gönderdiği şirket içi mesaj, dünya genelinde toplam 100 bine kadar işten çıkarmanın değerlendirildiğini ortaya koydu.

Blume, daha önce Volkswagen Grubu bünyesinde Porsche ve Audi dahil yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda uzlaşma sağlandığını anımsatarak, şirketin rakiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 maliyet dezavantajına sahip olduğunu ifade etti.

MALİYET FARKI YENİ İSTİHDAM AZALTIMINI GÜNDEME GETİRDİ

CEO Blume, bu maliyet farkının giderilebilmesi için teorik olarak 50 bin ek pozisyonun daha kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti. Blume mesajında, "Şu anda tüm markalarımız, şirketlerimiz ve bölgelerimiz genelinde gerçekte ne kadar düzenlemenin gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Volkswagen yönetimi, daha önce basında yer alan 100 bin kişilik işten çıkarma iddialarını ilk kez dolaylı şekilde doğrulamış oldu.

DÖRT FABRİKANIN GELECEĞİ HENÜZ NET DEĞİL

Blume'nin mesajı, perşembe günü yapılan denetim kurulu toplantısının ardından çalışan temsilcilerinin yeniden yapılanma planlarına tepki göstermesinin sonrasında paylaşıldı.

Konuya yakın kaynaklar, işçi temsilcilerinin yönetimin işten çıkarmaları ve dört fabrikanın olası kapatılmasını içeren önerilerine karşı çıktığını aktardı.

Blume, Almanya'daki Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının 2030'lu yıllardaki rekabetçi kullanımına ilişkin henüz kesinleşmiş bir plan bulunmadığını ifade etti.

FABRİKA KAPATMAK YERİNE FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Volkswagen CEO'su, fabrika kapatmaları yerine "akıllı çözümler" üzerinde durduklarını vurguladı. Daha önce atıl kapasiteye sahip tesislerde savunma sanayisine yönelik üretim yapılması ya da Çin'de geliştirilen Volkswagen modellerinin Avrupa'da üretilmesi gibi alternatiflerin değerlendirildiğini hatırlattı.

Öte yandan Volkswagen, denetim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada işten çıkarma veya fabrika kapatılmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Şirket bunun yerine üretim kapasitesinin daha da düşürülmesi ve geniş model yelpazesinin kademeli olarak yarıya indirilmesine yönelik planlarını açıkladı.

Analistler ise açıklanan adımların, Volkswagen'in karşı karşıya olduğu yapısal sorunları çözmek için yeterli olmayabileceği görüşünü dile getirdi.

Blume, yeniden yapılanma görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Henüz tüm ayrıntılar netleşmedi. Bazı konuların daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor. En iyi çözümleri bulmak için önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.