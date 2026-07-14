FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Şirket içi mesaj ortaya çıktı: 100 bin kişilik plan ilk kez doğrulandı

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, maliyetleri azaltmaya yönelik planlar kapsamında toplam 100 bine kadar istihdam azaltımının gündemde olduğunu ilk kez şirket içi mesajında doğruladı.

Şirket içi mesaj ortaya çıktı: 100 bin kişilik plan ilk kez doğrulandı
Aleyna Türkmen

Alman otomotiv devi Volkswagen, artan rekabet baskısı ve yükselen maliyetlerle mücadele kapsamında yeniden yapılanma sürecini daha da genişletmeye hazırlanıyor. Habertürk'ün Reuters'tan aktardığı habere göre, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume'nin çalışanlara gönderdiği şirket içi mesaj, dünya genelinde toplam 100 bine kadar işten çıkarmanın değerlendirildiğini ortaya koydu.

Blume, daha önce Volkswagen Grubu bünyesinde Porsche ve Audi dahil yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda uzlaşma sağlandığını anımsatarak, şirketin rakiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 maliyet dezavantajına sahip olduğunu ifade etti.

MALİYET FARKI YENİ İSTİHDAM AZALTIMINI GÜNDEME GETİRDİ

CEO Blume, bu maliyet farkının giderilebilmesi için teorik olarak 50 bin ek pozisyonun daha kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti. Blume mesajında, "Şu anda tüm markalarımız, şirketlerimiz ve bölgelerimiz genelinde gerçekte ne kadar düzenlemenin gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Volkswagen yönetimi, daha önce basında yer alan 100 bin kişilik işten çıkarma iddialarını ilk kez dolaylı şekilde doğrulamış oldu.

Şirket içi mesaj ortaya çıktı: 100 bin kişilik plan ilk kez doğrulandı 1

DÖRT FABRİKANIN GELECEĞİ HENÜZ NET DEĞİL

Blume'nin mesajı, perşembe günü yapılan denetim kurulu toplantısının ardından çalışan temsilcilerinin yeniden yapılanma planlarına tepki göstermesinin sonrasında paylaşıldı.

Konuya yakın kaynaklar, işçi temsilcilerinin yönetimin işten çıkarmaları ve dört fabrikanın olası kapatılmasını içeren önerilerine karşı çıktığını aktardı.

Blume, Almanya'daki Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının 2030'lu yıllardaki rekabetçi kullanımına ilişkin henüz kesinleşmiş bir plan bulunmadığını ifade etti.

Şirket içi mesaj ortaya çıktı: 100 bin kişilik plan ilk kez doğrulandı 2

FABRİKA KAPATMAK YERİNE FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Volkswagen CEO'su, fabrika kapatmaları yerine "akıllı çözümler" üzerinde durduklarını vurguladı. Daha önce atıl kapasiteye sahip tesislerde savunma sanayisine yönelik üretim yapılması ya da Çin'de geliştirilen Volkswagen modellerinin Avrupa'da üretilmesi gibi alternatiflerin değerlendirildiğini hatırlattı.

Öte yandan Volkswagen, denetim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada işten çıkarma veya fabrika kapatılmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Şirket bunun yerine üretim kapasitesinin daha da düşürülmesi ve geniş model yelpazesinin kademeli olarak yarıya indirilmesine yönelik planlarını açıkladı.

Analistler ise açıklanan adımların, Volkswagen'in karşı karşıya olduğu yapısal sorunları çözmek için yeterli olmayabileceği görüşünü dile getirdi.

Blume, yeniden yapılanma görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Henüz tüm ayrıntılar netleşmedi. Bazı konuların daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor. En iyi çözümleri bulmak için önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan duyurmuştu, Bakan Şimşek detayları açıkladı '1 trilyon liralık uygun koşullu kredi'Erdoğan duyurmuştu, Bakan Şimşek detayları açıkladı '1 trilyon liralık uygun koşullu kredi'
Borsa düşüşle başladı: 14 Temmuz 2026 BIST 100Borsa düşüşle başladı: 14 Temmuz 2026 BIST 100

Anahtar Kelimeler:
Volkswagen işten çıkarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.