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Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi! Okul pansiyon fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarının 2021 yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Vatandaşlar uzun süredir okulların pansiyon ücretleri konusunda araştırma yapıyordu. Pansiyon ücretleri yeni yılda ortalama %9,8 artacak. Peki, 2021 yılı okul pansiyon fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi! Okul pansiyon fiyatları ne kadar?

Bir süredir okul pansiyon ücretleri zam konusu veliler tarafından merak ediliyordu. Okulların pansiyon ücretleri 2021 yılı için belli oldu. AA muhabiri tarafından 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derleme doğrultusunda pansiyon ücretleri de belirlendi.

OKUL PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Pansiyon ücretleri ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında gelecek sene yüzde 9,8 artış ile 4.020 TL’ye yükselecek. Mesleki-teknik okul ve kurumlarla 3308 sayılı Kanun kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise yüzde 9,9 artış ile 4.520 TL’ye çıkacak.

2021 YILI OKUL PANSİYON FİYATLARI

İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okullarını kapsayan ilköğretim kurumlarının ücretleri 2020 yılında 3.660 TL iken yüzde 9,8 artış oranı ile 2021 yılında 4.020 TL olacak. Genel ve mesleki teknik liseler ile imam hatip liselerini kapsayan ortaöğretim okullarının ücretleri 2020 yılında 3.660 TL iken yüzde 9,8 artış oranı ile 2021 yılında 4.020 TL olacak. 3308 sayılı Kanun kapsamındaki okulları kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları için ise 2020 yılında 4.110 TL olan ücretler yüzde 9,9 artış oranı ile 2021 yılında 4.520 TL olacak.

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