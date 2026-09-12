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Okulların açılmasına günler kala kırtasiye alışverişi hızlandı

Ankara Kitap ve Kırtasiyeler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, okul alışverişi hareketliliğinin hızlandığını belirterek, velileri CE, EN-71 ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) damgalı ürünlerin alınması konusunda uyardı.

Okulların açılmasına günler kala kırtasiye alışverişi hızlandı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına iki gün kala başkentteki kırtasiyelerde okul alışverişi hareketliliği hızlandı.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, AA muhabirine, yerel esnafın şehir ve sokak ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Süpermarket ve zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasına da değinen Küçükarzuman, "Kırtasiye malzemesi kırtasiyeciden, ilaç eczaneden alınır." dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRÜN UYARISI

Okul öncesi dönemden lise son sınıfa kadar 19 milyon öğrencinin hazırlık içerisinde olduğunu hatırlatan Küçükarzuman, velileri sağlıklı ürünler satın almaları konusunda uyardı.

"Merdiven altı" tabir edilen ürünler konusuna değinen Küçükarzuman, şunları söyledi:

"Özel okullarda kırtasiye ürünleri paket şeklinde veriliyor. İçerisinde ne olduğu, hangi kalitede olduğu bilinmeyen markalar var. Devlet okuluna giden çocuklarımızın velileri de kendi mahalle esnafından alışveriş daha kaliteli daha sıhhi ürünlere ulaşırlar. Ürünlerin arkasında yer alan CE, EN-71 ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) damgalı ürünleri almalarını öneririz. Kırtasiye malzemesi kırtasiyeciden, ilaç eczaneden alınır."

OKUL ALIŞVERİŞİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kırtasiyecilik yapan Süleyman Yalçın da okulların hazırladığı listelere göre hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Boyalardan matara ve beslenme çantalarına kadar tüm taleplere cevap verdiklerini anlatan Yalçın, özel ve devlet okulları arasında alışverişin maliyeti açısından farklar olduğunu söyledi.

Yalçın, devlet okuluna giden bir öğrencinin temel kırtasiye maliyetinin ortalama 1500-3 bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, özel okullarda söz konusu rakamın, istenen listenin içeriğine göre 5 bin lira düzeyine çıkabildiğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kırtasiye
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