‘Olağanüstü durum var’ Talep 5 katına çıktı! ‘Yoğunluğun bitmesi mümkün değil’

Son günlerde artan APP plaka denetimleri ve 140 bin TL’ye varan cezalar sürücülerde büyük paniğe neden oldu. Sultanbeyli Şoförler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu konuya ilişkin, "Vatandaşlar 'Plakam sahte mi?' diye bize koşuyor, talepler 5 katına çıktı; şu an hem araçlar plakasız kalıyor hem de sürücüler mağdur oluyor" uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde APP (Avrupa Press Plaka) kullanımına yönelik başlatılan kapsamlı denetimler ve beraberinde uygulanan ağır cezalar, araç sahipleri arasında paniğe yol açtı. Özellikle 2024 yılı itibarıyla zorunlu hale gelen karekod uygulamasıyla birlikte eski tip mühürlü plaka kullanan vatandaşlar, "plakam sahte mi?" endişesiyle şoförler odalarına akın etmeye başladı.

Sultanbeyli Şoförler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu, son günlerde yaşanan APP yoğunluğunun nedenlerini ve çözüm yollarını değerlendirdi.

“PANİK YAPTILAR”

Normal şartlarda günde ortalama 150 plaka basımı yaptıklarını ifade eden Şahinoğlu, bu rakamın son günlerde 700’e kadar çıktığını belirtti. Vatandaşların süreci tam olarak anlayamadığını dile getiren Şahinoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Biz normalde günde 100-150 plaka basan odalarız. Şu an mesaimizi artırdık ve günlük 600-700 plaka basıyoruz. Ancak mevcut talebi karşılamamız mümkün değil; şu an olağanüstü bir durum söz konusu. APP plakalarda 140 bin TL’ye varan cezai işlemler ve araç bağlama durumları söz konusu. Bu duruma maruz kalan çok sayıda vatandaşımız var. Bu mağduriyeti yaşamamak için ‘Plakam sahte mi?’ diye bize başvuranların sayısında da ciddi bir artış oldu. İnsanlar aslında süreci tam olarak anlayamadı; 2024 yılında karekod uygulaması geldi ve 2024 öncesi basılan plakalarda karekod yok, mühür var. Ancak karekodsuz plakası olan vatandaşlar şimdi plaka değişimi için notere yöneliyor"
BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK

Mevcut sistemde vatandaşın eski plakasını notere teslim ettikten sonra yeni plaka için odaya geldiğini söyleyen Şahinoğlu, kapasitenin çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını ve özellikle bayram tatili öncesi il dışından gelen vatandaşların araçlarını İstanbul’da bırakıp memleketlerine dönmek zorunda kalabilecekleri uyarısını yaparak, "En büyük sorun da burada başlıyor. Vatandaşlar plaka değişimi için notere gidiyor, eski plakalarını araçlarından söküp notere teslim ediyorlar. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımız eski plakalarını teslim ettikten sonra yeni plakalarını almak için odaya geliyorlar. Vatandaşlarımız burada sıra bekliyor ama bu yoğunlukta işlemlerini tamamlayabilmeleri mümkün görünmüyor. Birçoğu araçlarını İstanbul’da bırakıp memleketlerine dönmek zorunda kalacak. Çünkü plakalarını notere teslim etmiş durumdalar" dedi.
ESKİ PLAKA NEREYE TESLİM EDİLECEK?

Bu noktada APP plaka süreciyle ilgili düzenleme gerektiğini ifade eden Şahinoğlu, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Devlet büyüklerimizden sürecin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Biz sürecin şu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz: Vatandaşlar yeni plakasını alırken eski plakasını notere değil esnaf odalarına teslim etmeli. Bu şekilde hem araçlar plakasız kalmaz hem de vatandaş mağdur olmaz. Ya da vatandaşlara belirli bir süre verilerek bu süre içinde plaka değişimini tamamlamaları istenmeli; aksi takdirde bu yoğunluğun sona ermesi mümkün değil. Bu şekilde giderse vatandaşın talebi bitmeyecek ve mağduriyet artarak devam edecek. Yetkililerden ve devlet büyüklerimizden bu konuda anlayış ve çözüm bekliyoruz"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

