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Ölümsüzlük mantarına yoğun talep! Bin liradan satılıyor, şehir dışından bile gelen var

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 13:45 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde üretimine başlanan ve kültürü elde edilen tıbbi mantarlar, vatandaşların ilgisini çekti. Hem mantar yetiştirmeyi öğrenmek hem de ev bütçelerine katkı sağlamak isteyenler tıbbi mantar yetiştiriciliği kurslarına başladı. Özellikle ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ve kilosu 500 ile bin liradan satılan kırmızı reishi mantarı için kurslara katılan kursiyerler, mantar dikimi, üretimi ve kompostlamasını öğreniyor.

Ölümsüzlük mantarına yoğun talep! Bin liradan satılıyor, şehir dışından bile gelen var

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, kurslara ilginin olduğunu ifade ederek, “Tıbbi mantar üretimindeki çalışmalarımızda belli bir aşamaya geldik. Şu anda çalışmalarımızın yayılması adına vatandaşlarımıza tıbbi mantar yetiştiriciliği eğitimleri veriyoruz. Bunun için kurslar düzenliyoruz.

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MANTAR YETİŞTİRME KURSU İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN BİLE GELİYORLAR

Tıbbi mantar yetiştiriciliği kurslarına yoğun talep var. Biz bölgemiz için bir kurs düşündük ancak birçok ilden katılım var. Eskişehir, Samsun, Elazığ, Siirt gibi illerden gelip katılanlar oluyor. Küçük gruplar halinde yaptığımız için yoğun bir talep var. Sık sık kursları tekrarlıyoruz. Tıbbi mantarların ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen türlerinin yetiştirilmesine çok büyük ilgi var. Bunların maddi kazançları da uygun olacaktır. Mantar yetiştirilip satılması profesyonel konular. Bu konularda da eğitim veriyoruz. Üretip, ürün geliştirmek isteyenlere de destek oluyoruz” dedi.

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SATIŞ FİYATLARI 500 İLE BİN LİRA ARASI

Prof. Dr. Kaya kırmızı reishi mantarından ürün üretildiği zaman fiyatın daha da yükseldiğini belirterek, “Tıbbi mantarların birçoğu aynı zamanda gıda olarak da kullanılıyor. Gıda olarak kullanıldığında çok fazla üretici olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Sürümden kazanmak söz konusu oluyor. Fakat sadece tıbbi amaçla kullanılan mantarlarda fiyatlar yükseliyor. Bu mantarların satışı da zor oluyor. Gıda olarak değil de tıbbi olarak satıldığı zaman sadece ihtiyacı olanlar alıyor. En popüler mantar reishi mantarı olarak biliniyor. Toptan satış fiyatları 500 ile bin lira arasında değişiyor. Fakat bundan ürün üretilirse fiyatı çok yükseliyor. Bizim merkezimizde çay ve toz formu olarak 3 bin liraya kadar satabiliyoruz. Piyasada daha pahalıya satanlarda olabiliyor. Fiyatın üst sınırı yok” diye konuştu.

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(DHA)

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