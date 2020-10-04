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'Ölümsüzlük mantarı' olarak biliniyor! Yalova'da üretimine başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mantar Mükemmeliyet Merkezi'nde reishi mantarı yetiştirilmeye başlandı. Genellikle alternatif tıpta kullanılan reishi mantarı, 'ölümsüzlük mantarı' olarak da biliniyor.

'Ölümsüzlük mantarı' olarak biliniyor! Yalova'da üretimine başlandı

Yalova’da yerli reishi mantarı üretimine başlandı. Uzakdoğu'da geleneksel tıpta tedavi yöntemi olarak kullanılan ve adı 'ölümsüzlük mantarı' olarak bilinen reishi mantarı son yıllarda Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Türkiye'de de geleneksel tıpta tedavi amaçlı kullanılan reishi mantarları çaya, kahveye ve çorbaya karıştırılarak tüketilebiliyor.

Reishi mantarının Uzakdoğu'da yüzyıllardır geleneksel olarak üretilmekte olduğuna değinen Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Kemal Soylu, "Ülkemizde son 10 yıldır reishi mantarının üretimine olan ilgi artmıştır. Biz de bu amaçla proje kapsamında reishi mantarının yabanilerini Türkiye'den topladık, bunlardan izolatlar elde ettik, yerli ve milli tohumluk misal üretmek amacıyla bir proje başlattık. Artık önümüzdeki dönemde yerli ve milli reishi mantarı misallerimiz, tohumluk misallerimiz hazır olacak. Çalışmalarımızı şişe kültürü ve torba sisteminde denedik, gayet verimli ve kaliteli reishi mantarları misalleri elde ettik. Bunların içerik analizlerini de yaptık. Reishi mantarı içeriği itibariyle kanser tedavisinde de kullanılıyor. Japonya'da 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması resmi olarak da öneriliyor. Reishi mantarının kanseri önleyen içerikleri test edildi. Yerli misallerimiz de gayet zengin, içerik bakımından. Önümüzdeki yılın sonuna doğru yerli ve milli reishi mantarı çeşidimizi geliştireceğiz" dedi.

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ÇAYI, KAHVESİ VE KAPSÜLLERİ YAPILACAK

Birkaç üreticinin bulunduğunu belirten Dr. Soylu, "Önümüzdeki dönemlerde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili eğitimler yapıyoruz, reishi mantarının çayları ve kahvelerinin yüzde 90'ı Uzakdoğu'dan ithal edilerek ülkemizde satılıyor. Yerli üreticilerimizin çoğunluğu kurutma yöntemiyle satıyor ama önümüzdeki dönemlerde bizim bu çalışmalarımızdan sonra yerli firmalarımız reishi mantarının çayını, kahvesini ve kapsüllerini yapabilecek. Ülkemizde reishi mantarı yetiştiriciliği daha yaygın olarak artmış olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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