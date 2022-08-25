FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. On binlerce tonluk altın bulunmuştu: Flaş gelişme! Ortaya çıkarılan cevherler...

On binlerce tonluk altın bulunmuştu: Flaş gelişme! Ortaya çıkarılan cevherler...

25.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde keşfedilen 20 bin onsluk altın rezerv alanda kontrollü patlama gerçekleştirildi. Ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlayacak rezervi çıkarmak için belirli bölgelerde kontrollü patlamalar gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkan cevher, işlemek için araçlar tarafından tesisleri taşınıyor.

On binlerce tonluk altın bulunmuştu: Flaş gelişme! Ortaya çıkarılan cevherler...

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde keşfedilen 20 bin onsluk altın rezerv alandaki çalışmalar hızlanırken, yapılan kontrollü patlatma kameralara yansıdı.

AW697757_02

İlçenin Kaymaz Mahallesi'nde bulunan ve Koza Altın İşletmesi tarafından tespit edilen on binlerce ton altın rezervinin, ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Şirketin 2022 cirosuna 500 milyon TL katkı yapacağı belirtilen keşfin ardından sondaj yapılan alanda çalışmalar hızlandı.

AW697757_01

Güvenlik önlemleri altında iş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, zaman zaman kontrollü patlatma gerçekleştiriyor. Rezervin belli bölgeleri yerleştirilen patlayıcılar infirak ettirilerek ortaya çıkan cevher işlemek için araçlar tarafından tesisleri taşınıyor. Tonlarca kaya parçasının yerinden koparıp savurduğu patlamalardan biri kameralara saniye saniye yansıdı.

AW695471_04


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faizleri 100 baz indirmişti! Toplantı özetini açıkladıMerkez Bankası faizleri 100 baz indirmişti! Toplantı özetini açıkladı
Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandıEmekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı
Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

Motorine bir haftada üçüncü zam!

Motorine bir haftada üçüncü zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.