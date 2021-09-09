On binlere indirimli emeklilik! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira...

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi devlete olan borcunu ödemek için büyük bir fırsat yakaladı. Bunun yanında yaşı doldurduğu halde emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emeklilik imkanı buldu. Bu imkan şöyle: 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. İşte ayrıntılar…

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI 1 AY UZATILDI

31 Ağustos tarihinde sona ermesi planlanan yapılandırma yasası 1 ay daha uzatıldı. Bu yasa ile neredeyse borcunuzun yarısının silinmesinin yanı sıra emeklilik için de kapı açıldı. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek. Son tarihi kaçırmayın.

KREDİ İMKANI İLE YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit sıkıntısı yaşadığından başvuru yapamıyordu. Onun için de kolaylık sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor.

İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek. Bu yazı ile HalkBank, VakıfBank veya Ziraat Bankası'na gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt olarak banka tarafından SGK'ya aktarılacak.

Emekli maaşı da kredi çekilen bankaya yatacak. Çekilen kredinin taksitleri 36 ay vade ile emekli maaşından düşülerek ödenecek.

BAĞ-KUR BORCU ENFLASYON FARKINA GÖRE GÜNCELLENECEK

Geçmişte Bağ-Kur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel asgari ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu. Bugün için ayda bin 234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

ÖDENECEK TUTAR 3’TE 1’E İNİYOR

Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak.

Eğer bu primler yeterli olur yani tamamlaması gereken prim miktarına ulaşırsa emeklilik de gerçekleşerek maaşı bağlanacak.



