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On milyonlarca çalışan için kritik adım! 8 saate kadar azalacak: Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.08.2024 07:31
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Bazısı 45 bazısı 48 saat çalışıyor... Mesai saatleri kısalacak mı? En somut adım atıldı, 30 milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor! İş kanununda değişiklik yolda. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma saatleri, genel tatil ücretleri, esnek çalışma, haftalık ve yıllık izin gibi konularda teknik çalışma yapılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Bir önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden düzenlemek zorundayız” demiş, muhalefet ise geçen yıl TBMM’ye çalışma saatlerinin haftalık 37,5 saate düşürülmesi için kanun teklifi sunmuştu.

Bu kapsamda 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları devam ederken yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) çalışma saatleri, genel tatil ücretleri, esnek çalışma, haftalık ve yıllık izin gibi birçok başlıkta yeni düzenlemeler masaya yatırıldı.

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YENİ NESİL ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ BELİRLENECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

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5-8 SAAT ARASI AZALTILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerinin müjdesini vermiş, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti.

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Bakan Işıkhan, “Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz” diyerek değişikliğin sinyalini vermişti. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayar çekilmesi bekleniyor.

45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürülebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma saati
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