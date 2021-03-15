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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte15 Mart On Numara çekiliş sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 18:44 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Şanslı sayıları tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, arama motorları üzerinden On Numara 15 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, On Numara Çekiliş sonuçları!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte15 Mart On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kaldı Haftada iki gün olmak üzere her hafta düzenlenen On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahipleri aranıyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. İşte, detaylar…

ON NUMARA 15 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 15 Mart sonuçları bu akşam 20:00’da MP TV ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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