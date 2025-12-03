FİNANS

Onay verildi! 39 yıllık serüven sona erdi: Dev çay şirketi Türkiye'de üretimden resmen çekildi

Rekabet Kurulu onayının ardından Türkiye'ye 39 yıl önce gelen Lipton, Rize’deki iki tesisini satarak resmen çay üretimini sona erdirdi. Fabrikaları, Öz-Gür Çay devraldı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye’de 39 yıl süren faaliyetini sonlandırma kararı almıştı. Ekim ayında çıkan haberlerde üretim tesislerininin Özgür Çay’a devredileceği bildirilmişti.

Söz konusu satışta resmi onaylar geldi, dünya devi Lipton, böylece resmen çay üretiminden çekildi.

Onay verildi! 39 yıllık serüven sona erdi: Dev çay şirketi Türkiye de üretimden resmen çekildi 1

O TESİS FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK!

Türkiye’deki faaliyetlerine Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak devam eden İngiliz devi, 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisini kurmuştu. O tesis, faaliyetlerine devam edecek.

Ağustos ayında ABD merkezli Jde Peet’s sahibi olduğu Ofçay’ı yerli üretici Efor Çay’a devretmişti.

RESMEN DUYURMUŞTU!

İngiltere merkezli dünya devi Lipton, yaptığı açıklamada satış sürecini resmen duyurmuştu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in aktardığına göre, yapılan açıklamada "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denilmişti.

