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Onca yıl çalıştınız şimdi hayaliniz yüksek maaş mı! Normalden fazla emekli maaşı almanın yolları

12.08.2024 12:50
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Emeklilik tarihi, prim günü hesaplama ve tabi ki emekli olduktan sonra alınacak maaşın tutarı! Senenin başından bu yana gündemin en önemli maddelerin biri de emeklilerin durumu. Sayısı milyonları aşan vatandaş, emekli olma hayali kuruyor. İşte yüksek emekli maaşı almanın yolları!

Onca yıl çalıştınız şimdi hayaliniz yüksek maaş mı! Normalden fazla emekli maaşı almanın yolları

İşe giriş tarihi, resmi çalışma süreleri emekli maaşının hesaplanmasındaki ana faktörler arasında yer alıyor. Yine sene içindeki enflasyon rakamları ve oranları da maaşların hesaplanmasında çok önemli! Brüt maaşınız asgari ücretin iki katından fazlaysa yüksek emekli maaşı alacaksınız demektir...

Emekli olduktan sonra maaş hesaplanırken üç farklı dönem değerlendiriliyor. Öncelikli olarak 9 Eylül 1999 öncesi dönem, ikinci olarak 9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arası olan dönem! Ve son olarak 1 Ekim 2008 sonrası dönem...

Emekli maaşları hesaplanırken ortalama aylık kazanç 'Aylık Bağlama Oranı' ile çarpılması sonucu hesaplanıyor. 1999 yılına kadar olan sürede aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 1999-2008 arası dönemde ise bu oran 25 yıl için yüzde 65’e düşüyor.

Ekim 2008 sonrası, sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında toplanmasıyla birlikte 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50’ye kadar iniyor.

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Aylık bağlama oranı belirlendikten sonra, güncelleme katsayısı da bu hesaplamaya dahil ediliyor. Önceki yılın enflasyon oranıBüyüme oranının yüzde 30'uİçinde bulunulan yılın enflasyon artışlarıBu oranlar her yıl yeniden belirlendiği için yıllar arasında farklılık gösterebiliyor.

NORMALE GÖRE YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMANIN YOLLARI

Emekli maaşını etkileyen en önemli faktörlerden biri, çalışanın prime esas kazancı yani brüt maaş miktarıdır. Brüt maaş ne kadar yüksekse, emekli maaşının da yüksek olma ihtimali artar.

Ancak, maaş yüksek olmasına rağmen düşük gösterilirse, bu durum hem emekli maaşını hem de kıdem tazminatını olumsuz etkiler.

Emekli maaşının yıllar içinde artması için brüt maaşın asgari ücretin en az iki katı olması önerilir. Bağ-Kur'lu olup primlerini kendisi ödeyen biri, primlerini tavan ücret üzerinden öderse daha yüksek bir emekli maaşı alabilir.

Ayrıca, iki yerde sigortalı olmak da emekli maaşını artırabilir. Hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı (4A) olarak çalışmak mümkündür ve aynı anda iki yerden sigortalı olmak prime esas kazançları artırır.

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Prim günlerinin ayda 30 gün olarak tamamlanması, emekli maaşı açısından önemlidir. Emeklilik planlaması için son yılları beklemeden, önceden hesaplama yapmak faydalıdır.

Sigortalı olunan son 3,5 yıl boyunca SSK'lı olmak, Bağ-Kur'lu olmaktan daha avantajlıdır çünkü bu, SSK şartlarıyla emekli maaşı alma imkanı sağlar.

Emeklilik başvurusu sırasında, eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olunan kişileri eksiksiz belirtmek, maaşın daha yüksek olmasına katkıda bulunur.

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