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Önce indirim şimdi zam! Benzin ve Motorin fiyatlarında Cuma günü artış olması bekleniyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 13:16
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İndirim haberi duyurulalı daha üç gün olmuştu ki şimdi ise zam gelebileceği söylentiler arasında. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, 25 Ekim 2024'ten itibaren benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılması söz konusu. İşte beklenilen zam detayı...

Önce indirim şimdi zam! Benzin ve Motorin fiyatlarında Cuma günü artış olması bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatları artacak. 3 gün önce gelen indirimin ardınan şimdi de zam kapıda. Benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim gelmişti. Şimdi ise litre fiyatına 1 lira zam gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,86 TL'ye, Ankara'da 44,26 TL'ye, İzmir'de 44,72 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 42,91 TL'ye, Ankara'da 43,44 TL'ye, İzmir'de 43,95 TL'ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR

Rafineri satış fiyatının oluşum şekli şu şekildedir; KDV hariç olarak, gümrüksüz rafineri fiyatının, ÖTV ve EPDK payı ile toplanmasıdır. “Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri satış fiyatı”

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.91
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.38
Gazyağı
35.48
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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
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