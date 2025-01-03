Önce memur ve emekli zamları şimdi de kıdem tazminatı! İşte tavan fiyat

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile memurun ve emeklinin sabırla beklediği 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03 olarak açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılına yönelik kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Nihai rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak mevcutta 41.827,00 TL olan kıdem tazminatı tavanının yeni zamla birlikte 46.653 TL olması bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim